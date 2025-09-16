Три человека пострадали вследствие обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

15 сентября в течение дня российская армия атаковала два района Днепропетровщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.

По Никопольщине россияне били FPV-дронами и артиллерией. Громко было в самом Никополе, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах.

Вследствие обстрелов пострадали три женщины. Одна из раненых, 68 лет, в тяжелом состоянии.

Повреждены 6 частных домов. В одном из них загорелась крыша - пожар потушили. Изуродованы гараж, 3 хозяйственные постройки, одна - уничтожена. Побиты инфраструктура и предприятие. Задело линии электропередач и газопровод.

Синельниковщина была под ударами беспилотников. Ими враг ударил по Межевской и Покровской громадам. Загорелись частный дом, авто и лес. Огонь потушили.



