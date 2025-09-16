Три людини постраждали внаслідок обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

15 вересня протягом дня російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.

По Нікопольщині росіяни били FPV-дронами та артилерією. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Внаслідок обстрілів постраждали три жінки. Одна з поранених, 68 років, у важкому стані.

Читайте: Росіяни атакували цивільний автомобіль FPV-дроном на Запоріжжі: двоє поранених

Пошкоджені 6 приватних будинків. В одному з них зайнявся дах – пожежу приборкали. Понівечені гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена. Побиті інфраструктура та підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогін.

Синельниківщина була під ударами безпілотників. Ними ворог поцілив по Межівській і Покровській громадах. Загорілися приватна оселя, авто та ліс. Вогонь загасили.



