Три людини постраждали внаслідок обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж
15 вересня протягом дня російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.
По Нікопольщині росіяни били FPV-дронами та артилерією. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.
Внаслідок обстрілів постраждали три жінки. Одна з поранених, 68 років, у важкому стані.
Пошкоджені 6 приватних будинків. В одному з них зайнявся дах – пожежу приборкали. Понівечені гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена. Побиті інфраструктура та підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогін.
Синельниківщина була під ударами безпілотників. Ними ворог поцілив по Межівській і Покровській громадах. Загорілися приватна оселя, авто та ліс. Вогонь загасили.
