Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини
16 вересня внаслідок російських обстрілів Харківської області постраждали двоє людей.
Про це пише пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Так близько 10:00 російський FPV-дрон атакував м. Купʼянськ: 63-річний чоловік зазнав вибухового поранення.
Орієнтовно об 11:00 внаслідок ворожої атаки по с. Осиново Купʼянського району поранено 82-річного чоловіка.
Також сьогодні FPV-дрони вдарили по Золочівській ОТГ Богодухівського району. У с. Леміщине зруйновано будинок, у с. Тимофіївка пошкоджено домоволодіння, господарські споруди, будівлю непрацюючої амбулаторії.
