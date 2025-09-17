УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4248 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини
52 0

Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини

Обстріли Харківщини

16 вересня внаслідок російських обстрілів Харківської області постраждали двоє людей.

Про це пише пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Так близько 10:00 російський FPV-дрон атакував м. Купʼянськ: 63-річний чоловік зазнав вибухового поранення.

Орієнтовно об 11:00 внаслідок ворожої атаки по с. Осиново Купʼянського району поранено 82-річного чоловіка.

Читайте: Три людини постраждали внаслідок обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Також сьогодні FPV-дрони вдарили по Золочівській ОТГ Богодухівського району. У с. Леміщине зруйновано будинок, у с. Тимофіївка пошкоджено домоволодіння, господарські споруди, будівлю непрацюючої амбулаторії.

Автор: 

обстріл (30903) Харківська область (1604) Куп’янський район (407) Куп’янськ (891) Осиново (3) війна в Україні (6186)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 