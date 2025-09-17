РУС
268 8

Голосовал за признание "ДНР" и "ЛНР": в Украине заочно осужден депутат Госдумы РФ Голиков к 15 годам

Депутат Государственной Думы РФ Олег Голиков

Хмельницкий горрайонный суд признал депутата Государственной Думы РФ Олега Голикова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр судебных решений (дело № 686/26450/22), передает Цензор.НЕТ.

Приговор вынесен заочно, поскольку обвиняемый скрывается в России. Суд установил, что Голиков в феврале 2022 года голосовал в Госдуме РФ за постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также поддержал ратификацию "договоров" с этими образованиями.

В решении указано, что его действия были совершены умышленно, в сговоре с другими депутатами и представителями власти РФ, что стало основанием для дальнейшего полномасштабного вторжения России в Украину.

Суд признал неуместной ссылку на дипломатический иммунитет и постановил, что срок наказания Голикова начнет отсчитываться с момента его задержания.

Госдума (1264) россия (97217) суд (25234) территориальная целостность (280)
Самокат уже чекає...?
17.09.2025 12:57 Ответить
без санкції Буданова/Малюка цей вирок не моє жодного значення.
17.09.2025 13:01 Ответить
Новина як вирок ні про що.
17.09.2025 13:10 Ответить
так просто не виносять ці вироки.в цієї погані або майно в Україні або ще щось.
17.09.2025 13:25 Ответить
Категорично не згоден. Це вже не перший такий вирок, їх вже мабуть сотні і не тільки високосадовцям, є вироки простим кацапським солдатам з якоїсь Бурятії чи Тиви. Можу Вас запевнити в тих бурятів ніякого майна в України нема, не було і ніколи не буде. Згоден що подібні вироки потрібні але практичного сенсу вони не мають.
17.09.2025 13:31 Ответить
А чого його заочно не розстріляти? От як зручно, заочно засудили і заспокоїлися, кошти відмили всі по ресторанах.
17.09.2025 13:21 Ответить
зочний суд виніс вирок - тільки гОЛІКОВУ це *****
17.09.2025 13:24 Ответить
А почему не а 22 г? По факту сразу как голосовал этот? Три года спустя. Накуя попу баян, давай пропьем его к куям?!
17.09.2025 14:01 Ответить
 
 