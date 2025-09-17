Голосовал за признание "ДНР" и "ЛНР": в Украине заочно осужден депутат Госдумы РФ Голиков к 15 годам

Хмельницкий горрайонный суд признал депутата Государственной Думы РФ Олега Голикова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр судебных решений (дело № 686/26450/22), передает Цензор.НЕТ.

Приговор вынесен заочно, поскольку обвиняемый скрывается в России. Суд установил, что Голиков в феврале 2022 года голосовал в Госдуме РФ за постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также поддержал ратификацию "договоров" с этими образованиями.

В решении указано, что его действия были совершены умышленно, в сговоре с другими депутатами и представителями власти РФ, что стало основанием для дальнейшего полномасштабного вторжения России в Украину.

Суд признал неуместной ссылку на дипломатический иммунитет и постановил, что срок наказания Голикова начнет отсчитываться с момента его задержания.

