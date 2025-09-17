Голосував визнати "ДНР" і "ЛНР": в Україні заочно засуджено депутата Держдуми РФ Голікова до 15 років

Хмельницький міськрайонний суд визнав депутата Державної Думи РФ Олега Голікова винним у посяганні на територіальну цілісність України та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень (справа № 686/26450/22), передає Цензор.НЕТ.

Вирок ухвалено заочно, оскільки обвинувачений переховується у Росії. Суд встановив, що Голіков у лютому 2022 року голосував у Держдумі РФ за постанову про звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" і "ЛНР", а також підтримав ратифікацію "договорів" із цими утвореннями.

У рішенні зазначено, що його дії були вчинені умисно, у змові з іншими депутатами та представниками влади РФ, що стало підставою для подальшого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Суд визнав недоречним посилання на дипломатичний імунітет і постановив, що строк покарання Голікова почне відраховуватися з моменту його затримання.

