Войска РФ ударили по Слатино на Харьковщине: погиб человек, горит жилая застройка (обновлено)
Враг нанес удар по Дергачевской громаде на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, тип оружия сейчас устанавливается.
"В результате удара в пос. Слатино вспыхнул пожар в районе жилой застройки", - говорится в сообщении.
На эту минуту информация о пострадавших не поступала. На месте работают подразделения ГСЧС.
Как позже сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, россияне ударили по Слатино около 12:50 с РСЗО.
"В результате удара погиб местный житель. В разных районах поселка вспыхнули пожары частных домов", - говорится в сообщении.
Дополнительная информация устанавливается.
Как уточнил впоследствии Синегубов, 73-летний местный житель находился в гараже в своем дворе, когда армия РФ нанесла удар по поселку.
"Пока угроза сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах", - отметил глава области.
