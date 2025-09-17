Войска РФ ударили по Слатино на Харьковщине: погиб человек, горит жилая застройка (обновлено)

Враг нанес удар по Дергачевской громаде на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тип оружия сейчас устанавливается.

"В результате удара в пос. Слатино вспыхнул пожар в районе жилой застройки", - говорится в сообщении.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала. На месте работают подразделения ГСЧС.

Как позже сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, россияне ударили по Слатино около 12:50 с РСЗО.

"В результате удара погиб местный житель. В разных районах поселка вспыхнули пожары частных домов", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация устанавливается.

Как уточнил впоследствии Синегубов, 73-летний местный житель находился в гараже в своем дворе, когда армия РФ нанесла удар по поселку.

"Пока угроза сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах", - отметил глава области.