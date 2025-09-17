Последствия вражеских обстрелов на Харьковщине: ранены 6 человек, повреждены дома, автомобили, амбулатория. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 11 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе Харькове пострадали 89-летний мужчина и женщины 51, 52, 54 лет. В городе Купянске пострадали 63-летний и 82-летний мужчины", - говорится в сообщении.
Вражеский БПЛА атаковал Слободской район Харькова. Оккупанты активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения: КАБы, БПЛА типа "Герань-2", FPV-дроны.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: здания, автомобили, складские помещения, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника, энергосеть, частные дома, амбулатория.
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 123 человека. Осталось 59 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 2994 человека.
