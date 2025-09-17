РУС
Последствия вражеских обстрелов на Харьковщине: ранены 6 человек, повреждены дома, автомобили, амбулатория. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 11 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Харькове пострадали 89-летний мужчина и женщины 51, 52, 54 лет. В городе Купянске пострадали 63-летний и 82-летний мужчины", - говорится в сообщении.

Вражеский БПЛА атаковал Слободской район Харькова. Оккупанты активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения: КАБы, БПЛА типа "Герань-2", FPV-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: здания, автомобили, складские помещения, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника, энергосеть, частные дома, амбулатория.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 123 человека. Осталось 59 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 2994 человека.

Также читайте: Рашисты продвинулись в Купянске и возле Голубовки, а также возле Новоивановки на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

