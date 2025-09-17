Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині: поранено 6 людей, пошкоджено будинки, авто, амбулаторію. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Харків постраждали 89-річний чоловік та жінки 51, 52, 54 років. У місті Куп’янськ постраждали 63-річний і 82-річний чоловіки", - йдеться в повідомленні.

Ворожий БПЛА атакував Слобідський район Харкова. Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння: КАБи, БПЛА типу "Герань-2", FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: будівлі, автомобілі, складські приміщення, господарчі споруди, сільськогосподарську техніку, енергомережу, приватні будинки, амбулаторію.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 123 людини. Залишилося 59 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 2994 людини.







