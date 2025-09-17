Війська РФ ударили по Слатиному на Харківщині: загинув чоловік, горить житлова забудова (оновлено)
Ворог завдав удару по Дергачівській громаді на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, тип зброї наразі встановлюється.
"Внаслідок удару в сел. Слатине спалахнула пожежа в районі житлової забудови", - йдеться у повідомленні.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють підрозділи ДСНС.
Як пізніше повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, росіяни вдарили по Слатиному близько 12:50 із РСЗВ.
"Унаслідок удару загинув місцевий мешканець. У різних районах селища спалахнули пожежі приватних будинків", - йдеться у повідомленні.
Додаткова інформація наразі встановлюється.
Як уточнив згодом Синєгубов, 73-річний місцевий житель перебував у гаражі на власному подвір'ї, коли армія РФ завдала удару по селищу.
"Наразі загроза зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях", - зауважив очільник області.
