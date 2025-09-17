МИД об идее развертывания миротворческих сил ООН в Украине: Подобные механизмы уже доказали свою неэффективность
Министерство иностранных дел Украины выразило сомнение относительно идеи развернуть миротворческие силы ООН для обеспечения прекращения огня и послевоенного мира в Украине.
Соответствующее заявление сделал спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга 17 сентября, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Тихий прокомментировал недавнюю инициативу президента Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок о возможном привлечении миротворцев. По словам спикера, подобные механизмы уже доказали свою неэффективность.
"К сожалению, эти механизмы продемонстрировали свою неэффективность, поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня",- сказал спикер МИД Украины.
Ранее сообщалось, что новый президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине. Впрочем, это может произойти только после подписания мирного договора.
Ні собі, ні людям в Україні!!!
які у сраку миротворці оон?
що б що?
заробляти на біді?
тим більше, що лапті заблокують будь які дії, що проти них!!!!
Нічия земля» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 босн. Ničija zemlja) - військова драма 2001 року режисера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Даніса Тановича про події https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Боснійської війни. Фільм є продуктом співпраці компаній із Боснії, Франції, Словенії, Італії, Великої Британії та Бельгії. Стрічка здобула https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(74-%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) Оскар в номінації Найкращий іншомовний фільм.