МИД об идее развертывания миротворческих сил ООН в Украине: Подобные механизмы уже доказали свою неэффективность

Министерство иностранных дел Украины выразило сомнение относительно идеи развернуть миротворческие силы ООН для обеспечения прекращения огня и послевоенного мира в Украине.

Соответствующее заявление сделал спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга 17 сентября, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Тихий прокомментировал недавнюю инициативу президента Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок о возможном привлечении миротворцев. По словам спикера, подобные механизмы уже доказали свою неэффективность.

"К сожалению, эти механизмы продемонстрировали свою неэффективность, поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня",- сказал спикер МИД Украины.

Ранее сообщалось, что новый президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине. Впрочем, это может произойти только после подписания мирного договора.

