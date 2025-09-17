УКР
МЗС про ідею розгортання миротворчих сил ООН в Україні: Подібні механізми вже довели свою неефективність

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Міністерство закордонних справ України висловило сумнів щодо ідеї розгорнути миротворчі сили ООН для забезпечення припинення вогню та післявоєнного миру в Україні.

Відповідну заяву зробив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу 17 вересня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Тихий прокоментував нещодавню ініціативу президентки Генеральної Асамблеї ООН Анналени Бербок щодо можливого залучення миротворців. За словами речника, подібні механізми вже довели свою неефективність.

"На жаль, ці механізми продемонстрували свою неефективність, тому ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в межах мирного врегулювання або режиму припинення вогню",- сказав речник МЗС України.

Раніше повідомлялося, що нова президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Втім, це може відбутися лише після підписання мирного договору.

Читайте також: Миротворці ООН можуть бути розгорнуті в Україні після мирної угоди, - Бербок

Таке розгортання Місії ООН, це не Богу свічка, а ні чорту, кочерга!!
Ні собі, ні людям в Україні!!!
показати весь коментар
17.09.2025 16:57 Відповісти
от, до чого це тупе базікання?
які у сраку миротворці оон?
що б що?
заробляти на біді?
тим більше, що лапті заблокують будь які дії, що проти них!!!!
показати весь коментар
17.09.2025 17:02 Відповісти
Рекомендую подивитись на тих миротворців у Югославії - це жах ( щось типа ОБСЕ в Україні з коньяком і сепарами)
Нічия земля» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 босн. Ničija zemlja) - військова драма 2001 року режисера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Даніса Тановича про події https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Боснійської війни. Фільм є продуктом співпраці компаній із Боснії, Франції, Словенії, Італії, Великої Британії та Бельгії. Стрічка здобула https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(74-%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) Оскар в номінації Найкращий іншомовний фільм.
показати весь коментар
17.09.2025 17:12 Відповісти
дивна заява.Якщо миротворці зайдуть на лбз і в їхньому складі буде ппо то що в тому поганого?
показати весь коментар
17.09.2025 17:37 Відповісти
 
 