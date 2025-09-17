МЗС про ідею розгортання миротворчих сил ООН в Україні: Подібні механізми вже довели свою неефективність
Міністерство закордонних справ України висловило сумнів щодо ідеї розгорнути миротворчі сили ООН для забезпечення припинення вогню та післявоєнного миру в Україні.
Відповідну заяву зробив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу 17 вересня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Тихий прокоментував нещодавню ініціативу президентки Генеральної Асамблеї ООН Анналени Бербок щодо можливого залучення миротворців. За словами речника, подібні механізми вже довели свою неефективність.
"На жаль, ці механізми продемонстрували свою неефективність, тому ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в межах мирного врегулювання або режиму припинення вогню",- сказав речник МЗС України.
Раніше повідомлялося, що нова президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Втім, це може відбутися лише після підписання мирного договору.
Ні собі, ні людям в Україні!!!
які у сраку миротворці оон?
що б що?
заробляти на біді?
тим більше, що лапті заблокують будь які дії, що проти них!!!!
