Враг на Покровском направлении пытается перерезать донецкую трассу, - 155 ОМБр

Противник пытается малыми группами прорваться к донецкой трассе, перерезать снабжение и усложнить логистику. Штурмовики сопровождаются массовыми атаками дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов.

В атаку оккупанты часто идут без касок и бронежилетов. Приоритет у них - максимальная скорость передвижения. Как отметил военный, штурмовиков прикрывает артиллерия, к тому же "очень грязное небо, заваленное дронами".

"Если брать 90% случаев, которые мне попадались, в основном враг пытается очень легкой пехотой продвигаться. Это как-то действительно похоже на какой-то американский футбол, где противник пытается сделать какой-то тачдаун. То есть, захватить какой-то подвал, там накопиться, сохранить личный состав, чтобы в дальнейшем инфильтрироваться дальше", - рассказал офицер отделения коммуникаций 155 ОМБр.

