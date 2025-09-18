УКР
Ворог на Покровському напрямку намагається перерізати донецьку трасу, - 155 ОМБр

зсу

Противник намагається малими групами прорватися до донецької траси, перерізати постачання та ускладнити логістику. Штурмовики супроводжуються масовими атаками дронів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі Армія TV розповів офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов.

В атаку окупанти часто йдуть без касок і бронежилетів. Пріоритет у них - максимальна швидкість пересування. Як зазначив військовий, штурмовиків прикриває артилерія, до того ж "дуже брудне небо, завалене дронами".

"Якщо брати 90% випадків, які мені траплялися, в основному ворог намагається дуже легкою піхотою просуватися. Це якось дійсно схоже на якийсь американський футбол, де противник намагається зробити якийсь тачдаун. Тобто, захопити якийсь підвал, там накопичитися, зберегти особовий склад, щоб надалі інфільтруватися далі", - розповів офіцер відділення комунікацій 155 ОМБр.

