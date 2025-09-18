Российские удары по Харьковской области: 1 погибший и пострадавшие, разрушены также дома и электросети

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 4 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погиб человек, еще один - пострадал.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В селе Слатино Дергачевской громады погиб 73-летний мужчина, пострадала 70-летняя женщина. Также к медикам обратились: 60-летний мужчина, который пострадал 16 сентября в селе Зарубовка Ольховатской громады; 85-летний мужчина, который получил травмы 15 сентября в городе Купянск", - говорится в сообщении.

Для ударов по Харьковщине враг активно применял различные виды вооружения: БПЛА типа "Герань-2", "Молния", FPV-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: частные дома, электросети, автомобиль.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 169 человек. Остался 61 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 3163 человека.

