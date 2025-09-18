Російські удари по Харківщині: 1 загиблий і постраждалі, зруйновані також домівки й електромережі

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 4 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще одна — постраждала.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У селі Слатине Дергачівської громади загинув 73-річний чоловік, постраждала 70-річна жінка. Також до медиків звернулися: 60-річний чоловік, який постраждав 16 вересня в селі Зарубівка Вільхуватської громади; 85-річний чоловік, який зазнав травм 15 вересня в місті Куп’янськ", - йдеться в повідомленні.

Для ударів по Харківщині ворог активно застосовував різні види озброєння: БПЛА типу "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: приватні будинки, електромережі, автомобіль.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 169 людей. Залишилася 61 людина. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 3163 людини.

