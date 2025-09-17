Росіяни просунулись в Кіндрашівці та ще двох населених пунктах на Харківщині та Запоріжжі, - DeepState. КАРТА
Російські війська просунулись в трьох населених пунктах на Харківщині та в Запорізький області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся поблизу Кіндрашівки, Степової Новосілки та Новоіванівки", - йдеться в повідомленні.
