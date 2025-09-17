УКР
Новини
Росіяни просунулись в Кіндрашівці та ще двох населених пунктах на Харківщині та Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулись в трьох населених пунктах на Харківщині та в Запорізький області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся поблизу Кіндрашівки, Степової Новосілки та Новоіванівки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Росіяни просунулись в Запорізькій області

Автор: 

Запорізька область (4070) Харківська область (1608) Бердянський район (16) Куп’янський район (410) Новоіванівка (1) Кіндрашівка (9) Степова Новоселівка (2) DeepState (273)
Лет через 100 захоплять всю Украину.
18.09.2025 01:34
 
 