Россияне продвинулись в Кондрашовке и еще двух населенных пунктах на Харьковщине и Запорожье, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись в трех населенных пунктах на Харьковщине и в Запорожской области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся вблизи Кондрашовки, Степной Новоселки и Новоивановки", - говорится в сообщении.

Россияне продвинулись в Запорожской области

