Россияне продвинулись в Кондрашовке и еще двух населенных пунктах на Харьковщине и Запорожье, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвинулись в трех населенных пунктах на Харьковщине и в Запорожской области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся вблизи Кондрашовки, Степной Новоселки и Новоивановки", - говорится в сообщении.
