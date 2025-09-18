Россия усиливает ПВО в оккупированном Крыму, - ВМС

Оккупанты стягивают дополнительные средства противовоздушной обороны из-за успешных ударов Сил обороны Украины по военным объектам на полуострове.

"Мне неизвестно, какой еще новый комплекс противовоздушной обороны россияне могут установить в Крыму. Там уже были все средства ПВО, которые они имеют. Россияне уже давно сосредотачивали там С-500 "Прометей". Поэтому для россиян Крым есть и остается важной локацией в любых смыслах. В частности, Крым для них имеет стратегическое и геополитическое значение. Цепляться за полуостров они будут до последнего. Они усиливают противовоздушную оборону Крыма значительно больше, чем собственных НПЗ. Впрочем, это подождет, потому что пока туда не дойдет ни одна сухопутная часть, то ни о какой деоккупации речь не идет", - рассказал Плетенчук.

По его словам, несмотря на насыщение врагом Крыма системами противовоздушной обороны, ВСУ продолжают наносить удары по военным объектам россиян.

"Пока наши Силы обороны могут использовать ресурсы, чтобы уменьшить возможности противника в тылу. Нефтеперерабатывающая отрасль для россиян и является этой возможностью. Ведь, дает дорогу поступления средств в бюджет и возможность ведения боевых действий. В Крыму действительно очень плотная противовоздушная оборона врага. Однако, это не означает, что они не теряют бдительности системы и периодически туда не прилетает", - добавил он.

