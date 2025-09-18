РУС
Новости Конфликт между ГУР и ОП
В ГУР опровергли фейки о конфликте с Офисом Президента

ГУР опровергло фейки о конфликте с ОП

В украинской разведке опровергли распространяемые в анонимных телеграм-каналах фейки о конфликте с Офисом Президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"ГУР МО Украины обращает внимание на активное распространение фейковых сообщений в анонимных телеграм-каналах, которые имеют признаки спланированной информационной кампании с целью дискредитации украинских спецслужб и дестабилизации ситуации внутри Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распространяемая информация о представителях ГУР МО Украины и общественной организации "Тень", а также о якобы конфликте между ГУР МО Украины и Офисом Президента Украины не соответствует действительности.

"Ее цель - создать ложное впечатление внутриполитического напряжения и нестабильности внутри Украины", - отмечают в ГУР.

фейк (694) Офис Президента (1826) ГУР (595)
Сортировать:
Та ні мабуть - Єрмак передумав вести на вибори Буданова- Кремль йому Козака дає з мацкви для 25 відсотків українців какой разніци .
18.09.2025 15:01 Ответить
Зауважмо не пресслужба ОПУзажопів сПРостувала свої власні НЕФЕЙКИ
18.09.2025 15:09 Ответить
бАданов не прохідний - кава уже охолонула на кримському узбережжі....
дЄрмак тримає руку на руці Зе пульсі!!!
18.09.2025 15:04 Ответить
Ставлення до "замороження фронту"

Опитування вересня-2025: 74% готові до угоди, що заморожує лінію фронту під гарантії Заходу.

Але "прийнятність" не означає однозначної згоди - багато хто зазначає, що це буде "важкий компроміс", або сприймають це як вимушений крок лише в умовах, коли немає інших варіантів.
18.09.2025 15:05 Ответить
шо скаже опа?
18.09.2025 15:09 Ответить
Еще время не пришло, так шо, да, фейк.
18.09.2025 15:37 Ответить
 
 