В ГУР опровергли фейки о конфликте с Офисом Президента

В украинской разведке опровергли распространяемые в анонимных телеграм-каналах фейки о конфликте с Офисом Президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"ГУР МО Украины обращает внимание на активное распространение фейковых сообщений в анонимных телеграм-каналах, которые имеют признаки спланированной информационной кампании с целью дискредитации украинских спецслужб и дестабилизации ситуации внутри Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распространяемая информация о представителях ГУР МО Украины и общественной организации "Тень", а также о якобы конфликте между ГУР МО Украины и Офисом Президента Украины не соответствует действительности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытались снять пропагандистское видео в Купянске - их ликвидировали. ВИДЕО

"Ее цель - создать ложное впечатление внутриполитического напряжения и нестабильности внутри Украины", - отмечают в ГУР.