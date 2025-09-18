УКР
У ГУР спростували фейки про конфлікт з Офісом Президента

ГУР спростувало фейки про конфлікт з ОП

В українській розвідці спростували поширювані в анонімних телеграм-каналах фейки про конфлікт з Офісом Президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"ГУР МО України звертає увагу на активне поширення фейкових повідомлень в анонімних телеграм-каналах, які мають ознаки спланованої інформаційної кампанії з метою дискредитації українських спецслужб та дестабілізації ситуації всередині України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що поширювана інформація про представників ГУР МО України та громадської організації "Тінь", а також про начебто конфлікт між ГУР МО України та Офісом Президента України не відповідає дійсності.

"Її мета - створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України", - зауважують у ГУР.

Та ні мабуть - Єрмак передумав вести на вибори Буданова- Кремль йому Козака дає з мацкви для 25 відсотків українців какой разніци .
показати весь коментар
18.09.2025 15:01 Відповісти
Зауважмо не пресслужба ОПУзажопів сПРостувала свої власні НЕФЕЙКИ
показати весь коментар
18.09.2025 15:09 Відповісти
бАданов не прохідний - кава уже охолонула на кримському узбережжі....
дЄрмак тримає руку на руці Зе пульсі!!!
показати весь коментар
18.09.2025 15:04 Відповісти
Ставлення до "замороження фронту"

Опитування вересня-2025: 74% готові до угоди, що заморожує лінію фронту під гарантії Заходу.

Але "прийнятність" не означає однозначної згоди - багато хто зазначає, що це буде "важкий компроміс", або сприймають це як вимушений крок лише в умовах, коли немає інших варіантів.
показати весь коментар
18.09.2025 15:05 Відповісти
шо скаже опа?
показати весь коментар
18.09.2025 15:09 Відповісти
Еще время не пришло, так шо, да, фейк.
показати весь коментар
18.09.2025 15:37 Відповісти
 
 