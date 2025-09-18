У ГУР спростували фейки про конфлікт з Офісом Президента

В українській розвідці спростували поширювані в анонімних телеграм-каналах фейки про конфлікт з Офісом Президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"ГУР МО України звертає увагу на активне поширення фейкових повідомлень в анонімних телеграм-каналах, які мають ознаки спланованої інформаційної кампанії з метою дискредитації українських спецслужб та дестабілізації ситуації всередині України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що поширювана інформація про представників ГУР МО України та громадської організації "Тінь", а також про начебто конфлікт між ГУР МО України та Офісом Президента України не відповідає дійсності.

"Її мета - створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України", - зауважують у ГУР.