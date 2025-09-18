Безопасность превыше всего: в школах не будут преподавать люди, совершавшие буллинг или домашнее насилие
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 11543 "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования".
Как сообщает Цензор.НЕТ, поэтому парламентарии приняли законопроект об усилении безопасности в школах Украины.
Что изменится?
Перечень лиц, которые не могут быть допущены к работе или участию в образовательном процессе:
- Имеют непогашенную или неснятую судимость.
- Признаны виновными в преступлениях против половой свободы или половой неприкосновенности.
- Привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Определение школьной территории:
- Обязательное ограждение или четкое определение границ территории на местности.
- Технические средства для срочного вызова полиции.
Изменение правил доступа и пребывания: каждое учебное заведение будет утверждать их самостоятельно - на основе типовых правил МОН и МВД. Посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.
Перечень категории лиц, которым запрещено находиться в школе:
- В состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Имеют опасные предметы или вещества.
- Приходят с животными (кроме собак-поводырей, которые используются лицами с инвалидностью).
В государственных и коммунальных школах расходы будет покрывать учредитель заведения или другие законные источники. Ученики и их родители не будут привлекаться к этому финансированию.
Тобто вбивця, чи гвалтівник, який відбув строк покарання може працювати вчителем? чи як?
Бо це ж "точка зрєнія, которую надо тєрпєть і уважать, аж до бєзусловного прінятія".