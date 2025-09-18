РУС
Безопасность превыше всего: в школах не будут преподавать люди, совершавшие буллинг или домашнее насилие

В школах не будут преподавать лица, совершавшие буллинг или домашнее насилие

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 11543 "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования".

Как сообщает Цензор.НЕТ, поэтому парламентарии приняли законопроект об усилении безопасности в школах Украины.

Что изменится?

Перечень лиц, которые не могут быть допущены к работе или участию в образовательном процессе:

  • Имеют непогашенную или неснятую судимость.
  • Признаны виновными в преступлениях против половой свободы или половой неприкосновенности.
  • Привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Определение школьной территории:

  • Обязательное ограждение или четкое определение границ территории на местности.
  • Технические средства для срочного вызова полиции.

Изменение правил доступа и пребывания: каждое учебное заведение будет утверждать их самостоятельно - на основе типовых правил МОН и МВД. Посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.

Перечень категории лиц, которым запрещено находиться в школе:

  • В состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Имеют опасные предметы или вещества.
  • Приходят с животными (кроме собак-поводырей, которые используются лицами с инвалидностью).

В государственных и коммунальных школах расходы будет покрывать учредитель заведения или другие законные источники. Ученики и их родители не будут привлекаться к этому финансированию.

"Погашена судимість - це юридичний стан, коли особа, яка була раніше засуджена за вчинення злочину, вважається такою, що не має судимості, оскільки минув встановлений законом термін після відбуття покарання."
Тобто вбивця, чи гвалтівник, який відбув строк покарання може працювати вчителем? чи як?
18.09.2025 14:49 Ответить
Ну президентом же міг, чому б і ні.
18.09.2025 14:59 Ответить
Це просто ритуальні танці ні про що. Переливання із пустого в порожнє. І ситуація із булінгом по відношенню до вчителів ніяк не змінена. Через деякий час, школи можна бути закривати, вчителів, що будуть бажати працювати " вживу" із " дітьми" у середніх і старших класах не залишиться.
18.09.2025 15:16 Ответить
Совкодрочери і кацапофіли небезпеки не становлять.
Бо це ж "точка зрєнія, которую надо тєрпєть і уважать, аж до бєзусловного прінятія".
18.09.2025 15:01 Ответить
"злочини проти статевої свободи"? Тобто, якщо батькі не дозволяють своїй неповнолітній дитині йти до, наприклад, "нічного клубу", поводити себе як повія, то це - "злочин" і їм "не можна викладати"?
18.09.2025 15:02 Ответить
Хто, тоді, і яких речей "вчить" у тій "школі", і нащо така "школа" потрібна?
18.09.2025 15:05 Ответить
Визнанні винними у злочинах проти статевої свободи і статевої недоторканості . Що то є і як то тлумачити ?
18.09.2025 15:06 Ответить
Є розділ Кримінального кодексу з відповідною назвою, там перераховані ці злочини.
18.09.2025 15:21 Ответить
Треба ще «радітєльскіє камітєти» офіційно заборонити. Бо 2-3 підлизи починають турбувати всіх батьків в надії що особисто їх дитина буде у фаворитах вчительки)
18.09.2025 15:20 Ответить
 
 