Безопасность превыше всего: в школах не будут преподавать люди, совершавшие буллинг или домашнее насилие

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 11543 "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования".

Как сообщает Цензор.НЕТ, поэтому парламентарии приняли законопроект об усилении безопасности в школах Украины.

Что изменится?

Перечень лиц, которые не могут быть допущены к работе или участию в образовательном процессе:

Имеют непогашенную или неснятую судимость.

Признаны виновными в преступлениях против половой свободы или половой неприкосновенности.

Привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Определение школьной территории:

Обязательное ограждение или четкое определение границ территории на местности.

Технические средства для срочного вызова полиции.

Изменение правил доступа и пребывания: каждое учебное заведение будет утверждать их самостоятельно - на основе типовых правил МОН и МВД. Посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.

Перечень категории лиц, которым запрещено находиться в школе:

В состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Имеют опасные предметы или вещества.

Приходят с животными (кроме собак-поводырей, которые используются лицами с инвалидностью).

В государственных и коммунальных школах расходы будет покрывать учредитель заведения или другие законные источники. Ученики и их родители не будут привлекаться к этому финансированию.

