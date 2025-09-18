Безпека понад усе: у школах не викладатимуть люди, які вчиняли булінг чи домашнє насильство
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 11543 "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відтак парламентарі ухвалили законопроєкт про посилення безпеки у школах України.
Що зміниться?
Перелік осіб, які не можуть бути допущені до роботи чи участі в освітньому процесі:
- Мають непогашену чи незняту судимість.
- Визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості.
- Притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Визначення шкільної території:
- Обов’язкове огородження або чітке визначення меж території на місцевості.
- Технічні засоби для термінового виклику поліції.
Зміну правил доступу і перебування: кожен навчальний заклад затверджуватиме їх самостійно – на основі типових правил МОН та МВС. Сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.
Перелік категорії осіб, яким заборонено перебувати у школі:
- У стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
- Мають небезпечні предмети або речовини.
- Приходять із тваринами (крім собак-поводирів, які використовуються особами з інвалідністю).
У державних і комунальних школах витрати покриватиме засновник закладу або інші законні джерела. Учні та їхні батьки не залучатимуться до цього фінансування.
Тобто вбивця, чи гвалтівник, який відбув строк покарання може працювати вчителем? чи як?
Бо це ж "точка зрєнія, которую надо тєрпєть і уважать, аж до бєзусловного прінятія".