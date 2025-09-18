Безпека понад усе: у школах не викладатимуть люди, які вчиняли булінг чи домашнє насильство

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 11543 "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відтак парламентарі ухвалили законопроєкт про посилення безпеки у школах України.

Що зміниться?

Перелік осіб, які не можуть бути допущені до роботи чи участі в освітньому процесі:

Мають непогашену чи незняту судимість.

Визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості.

Притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Визначення шкільної території:

Обов’язкове огородження або чітке визначення меж території на місцевості.

Технічні засоби для термінового виклику поліції.

Зміну правил доступу і перебування: кожен навчальний заклад затверджуватиме їх самостійно – на основі типових правил МОН та МВС. Сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.

Перелік категорії осіб, яким заборонено перебувати у школі:

У стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Мають небезпечні предмети або речовини.

Приходять із тваринами (крім собак-поводирів, які використовуються особами з інвалідністю).

У державних і комунальних школах витрати покриватиме засновник закладу або інші законні джерела. Учні та їхні батьки не залучатимуться до цього фінансування.

