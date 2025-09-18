УКР
Безпека понад усе: у школах не викладатимуть люди, які вчиняли булінг чи домашнє насильство

У школах не викладатимуть особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 11543 "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відтак парламентарі ухвалили законопроєкт про посилення безпеки у школах України.

Що зміниться?

Перелік осіб, які не можуть бути допущені до роботи чи участі в освітньому процесі:

  • Мають непогашену чи незняту судимість.
  • Визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості.
  • Притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Визначення шкільної території:

  • Обов’язкове огородження або чітке визначення меж території на місцевості.
  • Технічні засоби для термінового виклику поліції.

Зміну правил доступу і перебування: кожен навчальний заклад затверджуватиме їх самостійно – на основі типових правил МОН та МВС. Сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.

Перелік категорії осіб, яким заборонено перебувати у школі:

  • У стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
  • Мають небезпечні предмети або речовини.
  • Приходять із тваринами (крім собак-поводирів, які використовуються особами з інвалідністю).

У державних і комунальних школах витрати покриватиме засновник закладу або інші законні джерела. Учні та їхні батьки не залучатимуться до цього фінансування.

безпека (960) Україна (6161) школа (2266)
"Погашена судимість - це юридичний стан, коли особа, яка була раніше засуджена за вчинення злочину, вважається такою, що не має судимості, оскільки минув встановлений законом термін після відбуття покарання."
Тобто вбивця, чи гвалтівник, який відбув строк покарання може працювати вчителем? чи як?
18.09.2025 14:49 Відповісти
Ну президентом же міг, чому б і ні.
18.09.2025 14:59 Відповісти
Це просто ритуальні танці ні про що. Переливання із пустого в порожнє. І ситуація із булінгом по відношенню до вчителів ніяк не змінена. Через деякий час, школи можна бути закривати, вчителів, що будуть бажати працювати " вживу" із " дітьми" у середніх і старших класах не залишиться.
18.09.2025 15:16 Відповісти
Совкодрочери і кацапофіли небезпеки не становлять.
Бо це ж "точка зрєнія, которую надо тєрпєть і уважать, аж до бєзусловного прінятія".
18.09.2025 15:01 Відповісти
"злочини проти статевої свободи"? Тобто, якщо батькі не дозволяють своїй неповнолітній дитині йти до, наприклад, "нічного клубу", поводити себе як повія, то це - "злочин" і їм "не можна викладати"?
18.09.2025 15:02 Відповісти
Хто, тоді, і яких речей "вчить" у тій "школі", і нащо така "школа" потрібна?
18.09.2025 15:05 Відповісти
Визнанні винними у злочинах проти статевої свободи і статевої недоторканості . Що то є і як то тлумачити ?
18.09.2025 15:06 Відповісти
Є розділ Кримінального кодексу з відповідною назвою, там перераховані ці злочини.
18.09.2025 15:21 Відповісти
Треба ще «радітєльскіє камітєти» офіційно заборонити. Бо 2-3 підлизи починають турбувати всіх батьків в надії що особисто їх дитина буде у фаворитах вчительки)
18.09.2025 15:20 Відповісти
 
 