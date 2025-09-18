Эстония вводит полный запрет на импорт российского газа с 2026 года, - СМИ

Правительство Эстонии приняло в четверг решение о введении полного запрета на импорт природного газа из России.

Об этом сообщает Postimees, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, запрет вступит в силу со следующего года и будет распространяться на все виды поставок, включая сжиженный природный газ (СПГ), независимо от того, используется ли он в распределительной сети.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, который представил правительству предложение о продлении санкций, подчеркнул, что это решение является частью последовательной политики Эстонии по уменьшению энергетической зависимости от России. "Мы продолжим повышать цену агрессии для России и искать способы сократить доходы, которыми Россия питает свою военную машину. Учитывая поддержку Беларусью действий России, аналогичные запреты будут распространены и на Беларусь", - заявил министр.

Он добавил, что решение Эстонии совпадает с политикой соседних стран Балтии: Финляндия, Латвия и Литва уже ограничили импорт российского СПГ различными механизмами - от закрытия границ до законодательных запретов.

Введение запрета также соответствует инициативе ЕС RePowerEU, которая предусматривает постепенное прекращение импорта энергоресурсов из России и уменьшение ее финансовых возможностей поддерживать войну.

