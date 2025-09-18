Естонія запроваджує повну заборону на імпорт російського газу з 2026 року, - ЗМІ
Уряд Естонії ухвалив у четвер рішення про введення повної заборони на імпорт природного газу з Росії.
Про це повідомляє Postimees, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, заборона набере чинності з наступного року і поширюватиметься на всі види поставок, включно зі скрапленим природним газом (СПГ), незалежно від того, чи використовується він у розподільчій мережі.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який представив урядові пропозицію про продовження санкцій, підкреслив, що це рішення є частиною послідовної політики Естонії щодо зменшення енергетичної залежності від Росії. "Ми продовжимо підвищувати ціну агресії для Росії і шукати способи скоротити доходи, якими Росія живить свою військову машину. З огляду на підтримку Білоруссю дій Росії, аналогічні заборони будуть поширені і на Білорусь", - заявив міністр.
Він додав, що рішення Естонії збігається з політикою сусідніх країн Балтії: Фінляндія, Латвія та Литва вже обмежили імпорт російського СПГ різними механізмами - від закриття кордонів до законодавчих заборон.
Запровадження заборони також відповідає ініціативі ЄС RePowerEU, яка передбачає поступове припинення імпорту енергоресурсів з Росії та зменшення її фінансових можливостей підтримувати війну.
