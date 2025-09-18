РУС
25% украинцев, столкнувшихся с коррупцией, согласились на взятку, – исследование

корупція

Около 25% украинцев, которые в прошлом году сталкивались с коррупционными действиями, согласились дать взятку.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, только 7% респондентов отказались от участия в коррупционной ситуации и сообщили о ней. В то же время 45% украинцев убеждены, что взятки не могут быть оправданными ни при каких обстоятельствах. Еще 23% считают коррупцию допустимой всегда или в большинстве случаев.

Среди тех, кто готов оправдать так называемую "бытовую коррупцию", наиболее приемлемыми оказались взятки в медицинских учреждениях (53%) и образовательной сфере (35%).

Примечательно, что лишь 15% тех, кто допускает коррупционные действия, рассматривают возможность дать взятку, чтобы избежать мобилизации.

исследование (567) коррупция (8633)
Тобто виходить винні прості українці і ухилянти у всіх бідах України, я так правильно розумію?
18.09.2025 15:32 Ответить
теперь главное чтобы эти 25% не имели возможности подниматься по социальному лифту во властные кабинеты.
18.09.2025 15:34 Ответить
Не, это 25% признались а на самом деле раза в два больше как минимум..
18.09.2025 15:52 Ответить
 
 