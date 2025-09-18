25% украинцев, столкнувшихся с коррупцией, согласились на взятку, – исследование
Около 25% украинцев, которые в прошлом году сталкивались с коррупционными действиями, согласились дать взятку.
Об этом сообщает Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
По данным опроса, только 7% респондентов отказались от участия в коррупционной ситуации и сообщили о ней. В то же время 45% украинцев убеждены, что взятки не могут быть оправданными ни при каких обстоятельствах. Еще 23% считают коррупцию допустимой всегда или в большинстве случаев.
Среди тех, кто готов оправдать так называемую "бытовую коррупцию", наиболее приемлемыми оказались взятки в медицинских учреждениях (53%) и образовательной сфере (35%).
Примечательно, что лишь 15% тех, кто допускает коррупционные действия, рассматривают возможность дать взятку, чтобы избежать мобилизации.
