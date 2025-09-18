УКР
25% українців, які зіштовхнулися з корупцією, погодилися на хабар, - дослідження

корупція

Близько 25% українців, які минулого року стикалися з корупційними діями, погодилися дати хабар.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, лише 7% респондентів відмовилися від участі у корупційній ситуації та повідомили про неї. Водночас 45% українців переконані, що хабарі не можуть бути виправданими за жодних обставин. Ще 23% вважають корупцію допустимою завжди або у більшості випадків.

Серед тих, хто готовий виправдати так звану "побутову корупцію", найбільш прийнятними виявилися хабарі у медичних закладах (53%) та освітній сфері (35%).

Примітно, що лише 15% тих, хто допускає корупційні дії, розглядають можливість дати хабар, щоб уникнути мобілізації.

Тобто виходить винні прості українці і ухилянти у всіх бідах України, я так правильно розумію?
18.09.2025 15:32 Відповісти
Насправді хабаництво на багато більше, оскільки є "добровільні" "благодійні внески" всюди: дитсадках, школах, лікарнях і т.п.
18.09.2025 17:01 Відповісти
теперь главное чтобы эти 25% не имели возможности подниматься по социальному лифту во властные кабинеты.
18.09.2025 15:34 Відповісти
Олігархічні ЗМІ просуватимуть лише ті партії, що гарантуватимуть їм грабунок бюджету. А самостійно лохторат не зможе обрати собі незалежних кандидатів.
18.09.2025 17:03 Відповісти
Не, это 25% признались а на самом деле раза в два больше как минимум..
18.09.2025 15:52 Відповісти
Так, "благодійні внески" лохторат не вважає хабарями.
18.09.2025 17:04 Відповісти
якщо подивитись на структуру отримувачів хабарі то левова частка це ТЦК
18.09.2025 16:23 Відповісти
 
 