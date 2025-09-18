25% українців, які зіштовхнулися з корупцією, погодилися на хабар, - дослідження

Близько 25% українців, які минулого року стикалися з корупційними діями, погодилися дати хабар.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, лише 7% респондентів відмовилися від участі у корупційній ситуації та повідомили про неї. Водночас 45% українців переконані, що хабарі не можуть бути виправданими за жодних обставин. Ще 23% вважають корупцію допустимою завжди або у більшості випадків.

Серед тих, хто готовий виправдати так звану "побутову корупцію", найбільш прийнятними виявилися хабарі у медичних закладах (53%) та освітній сфері (35%).

Примітно, що лише 15% тих, хто допускає корупційні дії, розглядають можливість дати хабар, щоб уникнути мобілізації.

