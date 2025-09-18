Офицер 59-й бригады: Под Торецком россияне ежедневно бросают в штурмы бойцов - "10-20 гибнет, 21-й - проходит"
Россияне не оставляют попыток захватить позиции Сил обороны вблизи Торецка. Кроме атак передовых позиций Сил обороны, пытаются охотиться на фронтовую логистику.
Об этом заявил старший офицер отделения коммуникаций 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степові хижаки" имени Якова Гандзюка Тарас Мышак, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне штурмуют почти каждый день, обстреливают наши передовые позиции и тыл. Их дроны продолжают залетать все дальше. В данное время россияне охотятся на нашу логистику.
Особое внимание уделяют перемещениям в тылу на глубине 5-10 километров от переднего края. Однако главное в их тактике - движение пехоты вперед. Оно требует огромных жертв, но россияне, традиционно, людей не считают.
Они двигаются очень часто в открытом поле - просто идут по двое, иногда даже по одному. Их достаточно легко обнаружить и уничтожить. 10-20 может погибнуть, а 21-й где-то там зайдет, просочится в межпозиционное пространство, закрепится там.
тобто, за отого одного підара, ми відступаємо кожного дня?
що, твій знайомий у генштабі, каже?
бо, старший офіцер тарас каже, що один підар захоплює все.
полистай діпстейт.....
Один ривок на Олександро-Шульгіне, декілька розширень сіряка.
Навіть Клебан-Бик тримається, хоча там сувора срака з логістикою.
Будуть два підара - Київ візьмуть.
Три - візьмуть Вашингтон.
Просто наказу не було.