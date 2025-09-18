РУС
Офицер 59-й бригады: Под Торецком россияне ежедневно бросают в штурмы бойцов - "10-20 гибнет, 21-й - проходит"

Вблизи Торецка россияне ежедневно бросают в штурмы десятки бойцов

Россияне не оставляют попыток захватить позиции Сил обороны вблизи Торецка. Кроме атак передовых позиций Сил обороны, пытаются охотиться на фронтовую логистику.

Об этом заявил старший офицер отделения коммуникаций 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степові хижаки" имени Якова Гандзюка Тарас Мышак, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне штурмуют почти каждый день, обстреливают наши передовые позиции и тыл. Их дроны продолжают залетать все дальше. В данное время россияне охотятся на нашу логистику.

Особое внимание уделяют перемещениям в тылу на глубине 5-10 километров от переднего края. Однако главное в их тактике - движение пехоты вперед. Оно требует огромных жертв, но россияне, традиционно, людей не считают.

Они двигаются очень часто в открытом поле - просто идут по двое, иногда даже по одному. Их достаточно легко обнаружить и уничтожить. 10-20 может погибнуть, а 21-й где-то там зайдет, просочится в межпозиционное пространство, закрепится там.

тобто, отой єдиний підар і відтісняє наших захисників?
тобто, за отого одного підара, ми відступаємо кожного дня?
18.09.2025 16:13 Ответить
Це пресслужба, він і не знає з якої сторони той Торецьк. Таку тупу заяву робить той, хто нічого не бачив, а ще у школі погано було з точними науками. З його слів 1 який просочився вбиває сімох наших, тому що офіційні втрати 1до трьох.
18.09.2025 16:22 Ответить
Це згідно звіту Генштабу, за яким кожного дня гине 1000кацапів. Реальність трішки сумніша.
18.09.2025 16:32 Ответить
Скільки у русні просувань за останній місяць в районі Торецька?
18.09.2025 16:37 Ответить
скільки?
що, твій знайомий у генштабі, каже?
бо, старший офіцер тарас каже, що один підар захоплює все.
полистай діпстейт.....
18.09.2025 16:43 Ответить
Перед цим погортав Діпстейт.
Один ривок на Олександро-Шульгіне, декілька розширень сіряка.
Навіть Клебан-Бик тримається, хоча там сувора срака з логістикою.
18.09.2025 16:46 Ответить
прикинь, все це зробив, один підар з двадцяти, що закріпився.
18.09.2025 16:50 Ответить
Та да.
Будуть два підара - Київ візьмуть.
Три - візьмуть Вашингтон.
Просто наказу не було.
18.09.2025 16:52 Ответить
Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів, повідомляє Зеленський.
18.09.2025 16:15 Ответить
 
 