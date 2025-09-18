Під Торецьком росіяни щодня кидають у штурми бійців: "10–20 гине, 21-й проходить", - офіцер 59 бригади Мишак
Росіяни не полишають спроб захопити позиції Сил оборони поблизу Торецька. Крім атак передових позицій Сил оборони, намагаються полювати на фронтову логістику.
Про це заявив старший офіцер відділення комунікацій 59-ої окремої штурмової бригади безпілотних систем "Степові хижаки" імені Якова Гандзюка Тарас Мишак, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни штурмують майже кожного дня, обстрілюють наші передові позиції і тил. Їхні дрони продовжують залітати все далі. Зараз росіяни полюють на нашу логістику.
Особливу увагу надають переміщенням в тилу на глибині 5-10 кілометрів від переднього краю. Проте головне в їхній тактиці - рух піхоти вперед. Він потребує величезних жертв, але росіяни традиційно людей не рахують.
Вони рухаються дуже часто в відкритому полі, просто йдуть по двоє, іноді навіть по одному. Їх достатньо легко виявити і знищити. 10-20 може загинути, а 21-й десь там зайде, просочиться в міжпозиційний простір, закріпиться там.
тобто, за отого одного підара, ми відступаємо кожного дня?
що, твій знайомий у генштабі, каже?
бо, старший офіцер тарас каже, що один підар захоплює все.
полистай діпстейт.....
Один ривок на Олександро-Шульгіне, декілька розширень сіряка.
Навіть Клебан-Бик тримається, хоча там сувора срака з логістикою.
Будуть два підара - Київ візьмуть.
Три - візьмуть Вашингтон.
Просто наказу не було.