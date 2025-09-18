УКР
Під Торецьком росіяни щодня кидають у штурми бійців: "10–20 гине, 21-й проходить", - офіцер 59 бригади Мишак

Поблизу Торецька росіяни щодня кидають у штурми десятки бійців

Росіяни не полишають спроб захопити позиції Сил оборони поблизу Торецька. Крім атак передових позицій Сил оборони, намагаються полювати на фронтову логістику.

Про це заявив старший офіцер відділення комунікацій 59-ої окремої штурмової бригади безпілотних систем "Степові хижаки" імені Якова Гандзюка Тарас Мишак, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни штурмують майже кожного дня, обстрілюють наші передові позиції і тил. Їхні дрони продовжують залітати все далі. Зараз росіяни полюють на нашу логістику.

Особливу увагу надають переміщенням в тилу на глибині 5-10 кілометрів від переднього краю. Проте головне в їхній тактиці - рух піхоти вперед. Він потребує величезних жертв, але росіяни традиційно людей не рахують.

Вони рухаються дуже часто в відкритому полі, просто йдуть по двоє, іноді навіть по одному. Їх достатньо легко виявити і знищити. 10-20 може загинути, а 21-й десь там зайде, просочиться в міжпозиційний простір, закріпиться там.

Автор: 

армія рф (18737) ліквідація (4450) Донецька область (9615) Торецьк (551) Бахмутський район (624)
тобто, отой єдиний підар і відтісняє наших захисників?
тобто, за отого одного підара, ми відступаємо кожного дня?
показати весь коментар
18.09.2025 16:13 Відповісти
Це пресслужба, він і не знає з якої сторони той Торецьк. Таку тупу заяву робить той, хто нічого не бачив, а ще у школі погано було з точними науками. З його слів 1 який просочився вбиває сімох наших, тому що офіційні втрати 1до трьох.
показати весь коментар
18.09.2025 16:22 Відповісти
Це згідно звіту Генштабу, за яким кожного дня гине 1000кацапів. Реальність трішки сумніша.
показати весь коментар
18.09.2025 16:32 Відповісти
Скільки у русні просувань за останній місяць в районі Торецька?
показати весь коментар
18.09.2025 16:37 Відповісти
скільки?
що, твій знайомий у генштабі, каже?
бо, старший офіцер тарас каже, що один підар захоплює все.
полистай діпстейт.....
показати весь коментар
18.09.2025 16:43 Відповісти
Перед цим погортав Діпстейт.
Один ривок на Олександро-Шульгіне, декілька розширень сіряка.
Навіть Клебан-Бик тримається, хоча там сувора срака з логістикою.
показати весь коментар
18.09.2025 16:46 Відповісти
прикинь, все це зробив, один підар з двадцяти, що закріпився.
показати весь коментар
18.09.2025 16:50 Відповісти
Та да.
Будуть два підара - Київ візьмуть.
Три - візьмуть Вашингтон.
Просто наказу не було.
показати весь коментар
18.09.2025 16:52 Відповісти
Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів, повідомляє Зеленський.
показати весь коментар
18.09.2025 16:15 Відповісти
 
 