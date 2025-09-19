РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
Ночная атака РФ на Киев: возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере

Возможны перебои в оплате фуникулера и трамвая

Во время вражеского обстрела в ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс", поэтому официальный сайт предприятия временно не работает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.

Отмечается, если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев.

"Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов", - отметили в КГГА.

В такому разі влада що орієнтована на людей прийняла б рішення про безоплатний проїзд до вирішення проблеми.
19.09.2025 08:23 Ответить
hromadske
@HromadskeUA
·
12 год
«Центр протидії корупції» заявив, що знайшов у США 8 елітних об'єктів нерухомості, пов'язаних із родиною секретаря РНБО Умєрова.

Що на це відповіли в РНБО - у новині
19.09.2025 08:34 Ответить
Валидация хер с ней,с эрекцией все в порядке?
19.09.2025 08:45 Ответить
 
 