Ночная атака РФ на Киев: возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере
Во время вражеского обстрела в ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс", поэтому официальный сайт предприятия временно не работает.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.
Отмечается, если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев.
"Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов", - отметили в КГГА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@HromadskeUA
·
12 год
«Центр протидії корупції» заявив, що знайшов у США 8 елітних об'єктів нерухомості, пов'язаних із родиною секретаря РНБО Умєрова.
Що на це відповіли в РНБО - у новині