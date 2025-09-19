УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
Нічна атака РФ на Київ: можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків у швидкісному трамваї й фунікулері

Можливі перебої в оплаті фунікулера та трамвая

Під час ворожого обстрілу в ніч проти 19 вересня сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс", тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.

Зазначається,  якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв.

"Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів",  - зазначили у КМДА

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Київ: уламки впали у кількох районах, пошкоджено тролейбусну мережу

В такому разі влада що орієнтована на людей прийняла б рішення про безоплатний проїзд до вирішення проблеми.
19.09.2025 08:23 Відповісти
19.09.2025 08:34 Відповісти
Все фейк,Умеров бідний
показати весь коментар
19.09.2025 15:20 Відповісти
Валидация хер с ней,с эрекцией все в порядке?
показати весь коментар
19.09.2025 08:45 Відповісти
 
 