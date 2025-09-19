Нічна атака РФ на Київ: можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків у швидкісному трамваї й фунікулері
Під час ворожого обстрілу в ніч проти 19 вересня сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс", тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.
Зазначається, якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв.
"Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів", - зазначили у КМДА
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@HromadskeUA
·
12 год
«Центр протидії корупції» заявив, що знайшов у США 8 елітних об'єктів нерухомості, пов'язаних із родиною секретаря РНБО Умєрова.
Що на це відповіли в РНБО - у новині