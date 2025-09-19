УКР
Атака безпілотників на Київ
Атака дронів на Київ: уламки впали у кількох районах, пошкоджено тролейбусну мережу

шахеди

Внаслідок атаки російських безпілотників зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі, в Шевченківському - пошкоджено тролейбусну мережу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"За попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце",  - повідомив Кличко.

Згодом Ткаченко повідомив про падіння уламків збитого дрона на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві лунають вибухи, місто під атакою БпЛА, - МВА

Київ (20187) Повітряні атаки на Київ (941)
