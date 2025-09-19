Атака дронов на Киев: обломки упали в нескольких районах, повреждена троллейбусная сеть
В результате атаки российских беспилотников зафиксировано падение обломков в Соломенском районе, в Шевченковском - повреждена троллейбусная сеть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и начальника КГГА Тимура Ткаченко.
"По предварительной информации, падение и взрыв БПЛА в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.
Впоследствии Ткаченко сообщил о падении обломков сбитого дрона на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть.
