Атака беспилотников на Киев
Атака дронов на Киев: обломки упали в нескольких районах, повреждена троллейбусная сеть

шахеди

В результате атаки российских беспилотников зафиксировано падение обломков в Соломенском районе, в Шевченковском - повреждена троллейбусная сеть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и начальника КГГА Тимура Ткаченко.

"По предварительной информации, падение и взрыв БПЛА в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Впоследствии Ткаченко сообщил о падении обломков сбитого дрона на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть.

Киев (26133) Воздушные атаки на Киев (882)
