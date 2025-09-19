В Киеве раздаются взрывы, город под атакой БПЛА, - ГВА

В ночь на 19 сентября российские беспилотники атакуют Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

"Киев атакуют ударные БпЛА. В городе раздаются взрывы. Пожалуйста, будьте в укрытиях!" - написал он.

Читайте: Российские дроны разрушили логистический центр "Эпицентра" на Киевщине (обновлено)