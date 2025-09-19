РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев
2 694 0

В Киеве раздаются взрывы, город под атакой БПЛА, - ГВА

Атака российских ударных беспилотников на Киев 19 сентября

В ночь на 19 сентября российские беспилотники атакуют Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

"Киев атакуют ударные БпЛА. В городе раздаются взрывы. Пожалуйста, будьте в укрытиях!" - написал он.

Читайте: Российские дроны разрушили логистический центр "Эпицентра" на Киевщине (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4278) взрыв (6906) Киев (26133) ПВО (3122) война в Украине (6165)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 