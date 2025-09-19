У Києві лунають вибухи, місто під атакою БпЛА, - МВА

В ніч на 19 вересня російські безпілотники атакують Київ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"Київ атакують ударні БпЛА. У місті лунають вибухи. Будь ласка, будьте в укриттях!" - написав він.

Згодом мер міста Віталій Кличко уточнив, що безпілотник впав та вибухнув у Солом'янському районі.

Пізніше Ткаченко зазначив, що є падіння уламків збитого БпЛА попередньо на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу.

