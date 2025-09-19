В Киевской области раскрыли схему взяточничества в военкомате: задержали мужчину при получении $22 тыс.
Бориспольская прокуратура разоблачила местного жителя, который обещал за деньги "решить вопрос" о снятии военнообязанных с розыска и исключения с воинского учета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
По данным следствия, мужчина обещал за деньги "решить вопрос" о снятии военнообязанного с розыска в ТЦК и СП, а также исключение его с воинского учета по состоянию здоровья.
18 сентября 2025 года в городе Переяслав его задержали во время получения второй части неправомерной выгоды - 22 000 долларов США.
30 июля 2025 года задокументировано получение первой части - 4 400 долларов США.
Общая сумма неправомерной выгоды составила более 26 000 долларов США.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.
Досудебное расследование проводят следователи Бориспольского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры. Оперативное сопровождение осуществляет Бориспольский отдел СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).
