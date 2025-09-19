РУС
В Киевской области раскрыли схему взяточничества в военкомате: задержали мужчину при получении $22 тыс.

Разоблачен очередной взяточник

Бориспольская прокуратура разоблачила местного жителя, который обещал за деньги "решить вопрос" о снятии военнообязанных с розыска и исключения с воинского учета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина обещал за деньги "решить вопрос" о снятии военнообязанного с розыска в ТЦК и СП, а также исключение его с воинского учета по состоянию здоровья.

18 сентября 2025 года в городе Переяслав его задержали во время получения второй части неправомерной выгоды - 22 000 долларов США.
30 июля 2025 года задокументировано получение первой части - 4 400 долларов США.

Общая сумма неправомерной выгоды составила более 26 000 долларов США.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Досудебное расследование проводят следователи Бориспольского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры. Оперативное сопровождение осуществляет Бориспольский отдел СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Жадний, не захтів ділитись. От і результат.
19.09.2025 11:24 Ответить
Сумніваюсь, він вирішував питання через когось в ТЦК, тому туди ішли гроші. Але є претензії до найпотужнішої влади і питання, чому відсутні зміни в кримінальному законі, дані хабарі- це робота на ворога.
19.09.2025 11:46 Ответить
це скоріше виняток з правил. є ще такі ганебні, але поодинокі випадки в тцк, коли спвробітники такими сумами демпінгують решту допропорядочних центрів та своїх колег по бізнесу..
19.09.2025 11:28 Ответить
22 тис долярів це хабар?
та, це якесь безсистемне падло всунуло своє рило не в своє корито!
19.09.2025 11:44 Ответить
Зеленський з стефанчуками, зхвильовані, такою демпінгового конкуренцією з опу та ВРУ!?!?
Деверсифікація??
19.09.2025 12:06 Ответить
 
 