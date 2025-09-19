На Київщині викрили схему хабарництва у військкоматі: затримали чоловіка на отриманні $22 тис
Бориспільська прокуратура викрила місцевого мешканця, який обіцяв за гроші "вирішити питання" щодо зняття військовозобов’язаних з розшуку та виключення з військового обліку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.
За даними слідства, чоловік обіцяв за гроші "вирішити питання" щодо зняття військовозобов’язаного з розшуку у ТЦК та СП, а також виключення його з військового обліку за станом здоров’я.
18 вересня 2025 року у місті Переяслав його затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди – 22 000 доларів США.
30 липня 2025 року задокументовано отримання першої частини – 4 400 доларів США.
Загальна сума неправомірної вигоди склала понад 26 000 доларів США.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Досудове розслідування проводять слідчі Бориспільського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури. Оперативний супровід здійснює Бориспільський відділ СБУ у м. Києві та Київській області.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та, це якесь безсистемне падло всунуло своє рило не в своє корито!
Деверсифікація??