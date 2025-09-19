УКР
На Київщині викрили схему хабарництва у військкоматі: затримали чоловіка на отриманні $22 тис

Викрито чергового хабарника

Бориспільська прокуратура викрила місцевого мешканця, який обіцяв за гроші "вирішити питання" щодо зняття військовозобов’язаних з розшуку та виключення з військового обліку. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік обіцяв за гроші "вирішити питання" щодо зняття військовозобов’язаного з розшуку у ТЦК та СП, а також виключення його з військового обліку за станом здоров’я.

18 вересня 2025 року у місті Переяслав його затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди – 22 000 доларів США.
30 липня 2025 року задокументовано отримання першої частини – 4 400 доларів США.

Загальна сума неправомірної вигоди склала понад 26 000 доларів США.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі Бориспільського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури. Оперативний супровід здійснює Бориспільський відділ СБУ у м. Києві та Київській області.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

хабар (4788) прокуратура (3749) ТЦК та СП (807)
Коментувати
Сортувати:
Жадний, не захтів ділитись. От і результат.
показати весь коментар
19.09.2025 11:24 Відповісти
Сумніваюсь, він вирішував питання через когось в ТЦК, тому туди ішли гроші. Але є претензії до найпотужнішої влади і питання, чому відсутні зміни в кримінальному законі, дані хабарі- це робота на ворога.
показати весь коментар
19.09.2025 11:46 Відповісти
це скоріше виняток з правил. є ще такі ганебні, але поодинокі випадки в тцк, коли спвробітники такими сумами демпінгують решту допропорядочних центрів та своїх колег по бізнесу..
показати весь коментар
19.09.2025 11:28 Відповісти
22 тис долярів це хабар?
та, це якесь безсистемне падло всунуло своє рило не в своє корито!
показати весь коментар
19.09.2025 11:44 Відповісти
Зеленський з стефанчуками, зхвильовані, такою демпінгового конкуренцією з опу та ВРУ!?!?
Деверсифікація??
показати весь коментар
19.09.2025 12:06 Відповісти
 
 