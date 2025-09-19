Эстония не откроет Нарвский мост с Россией, пока продолжается война

Автомобильное движение через Нарвский мост восстановят после завершения войны РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

С февраля 2024 года движение автотранспорта между Нарвой и Ивангородом прекращено из-за реконструкции моста. Россия обещает завершить работы в 2026 году, хотя глава Федеральной таможенной службы РФ Валерий Пикалев не исключил, что это может произойти уже в 2025-м.

В то же время руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар отметил, что технические сроки ремонта не являются решающими. По его словам, пока продолжается полномасштабная война России против Украины, власти не видят смысла упрощать проезд в РФ и открывать мост для автомобилей.

С 1 февраля 2024 года восточную границу в Нарве можно пересечь только пешком.

