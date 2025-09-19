УКР
Естонія не відкриє Нарвський міст з Росією, доки триватиме війна

Нарвський міст залишається закритим

Автомобільний рух через Нарвський міст відновлять після завершення війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR із посиланням на Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії.

З лютого 2024 року рух автотранспорту між Нарвою та Івангородом припинено через реконструкцію мосту. Росія обіцяє завершити роботи у 2026 році, хоча голова Федеральної митної служби РФ Валерій Пікальов не виключив, що це може статися вже у 2025-му.

Водночас керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар наголосив, що технічні строки ремонту не є вирішальними. За його словами, доки триває повномасштабна війна Росії проти України, влада не вбачає сенсу спрощувати проїзд до РФ і відкривати міст для автомобілів.

З 1 лютого 2024 року східний кордон у Нарві можна перетнути лише пішки.

Молодці естонці!
Прокажені живуть в лепрозорії!...
19.09.2025 12:17
демонтувати ...самий кращий варіант !!!
19.09.2025 12:18
19.09.2025 12:18
Не завадило б ще кілька кулеметних точок поставити.
19.09.2025 12:22
І поляки не відкривайте , хай вас цінують
19.09.2025 12:42
Нарва. Третє за чисельністю населення місто Естонії. 86,99% рускiе. Там треба китайську стіну будувати.
19.09.2025 13:09
Естонія не відкриє Нарвський міст з Росією,
доки вона не згине
19.09.2025 13:10
 
 