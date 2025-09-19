ЕС хочет полностью запретить импорт российского СПГ к 2027 году, - Bloomberg
Европейская комиссия планирует включить в 19-й пакет санкций пункт о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года - на год раньше запланированного срока.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, решение стало ответом на призыв президента США Дональда Трампа активнее ограничивать энергетическую торговлю с Москвой. Сейчас обсуждается как вариант санкций, так и возможные поправки к плану RePowerEU, принятого в 2022 году для уменьшения зависимости ЕС от российских энергоресурсов.
Российский газ остается существенной частью энергобаланса ЕС, а в 2024 году он составлял около 19% импорта. Крупнейшими импортерами СПГ остаются Испания, Бельгия и Франция. В то же время США готовы увеличить поставки: только в прошлом году Европа импортировала около 50 млрд кубометров американского газа, а инфраструктура для приема действует уже в 12 странах.
Для принятия санкций требуется единогласие всех государств-членов ЕС, но изменения в рамках RePowerEU можно провести квалифицированным большинством. Представители Еврокомиссии подчеркивают, что отказ от российской энергетики должен произойти как можно скорее.
