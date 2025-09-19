ЄС хоче повністю заборонити імпорт російського СПГ до 2027 року, - Bloomberg

Європейська комісія планує включити до 19-го пакета санкцій пункт про повну заборону імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ) з 1 січня 2027 року - на рік раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, рішення стало відповіддю на заклик президента США Дональда Трампа активніше обмежувати енергетичну торгівлю з Москвою. Нині обговорюється як варіант санкцій, так і можливі поправки до плану RePowerEU, ухваленого у 2022 році для зменшення залежності ЄС від російських енергоресурсів.

Російський газ залишається суттєвою частиною енергобалансу ЄС, а у 2024 році він становив близько 19% імпорту. Найбільшими імпортерами СПГ залишаються Іспанія, Бельгія та Франція. Водночас США готові збільшити постачання: лише торік Європа імпортувала близько 50 млрд кубометрів американського газу, а інфраструктура для прийому діє вже у 12 країнах.

Для ухвалення санкцій потрібна одностайність усіх держав-членів ЄС, але зміни в рамках RePowerEU можна провести кваліфікованою більшістю. Представники Єврокомісії підкреслюють, що відмова від російської енергетики має відбутися якомога швидше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія запроваджує повну заборону на імпорт російського газу з 2026 року, - ЗМІ