ЄС хоче повністю заборонити імпорт російського СПГ до 2027 року, - Bloomberg
Європейська комісія планує включити до 19-го пакета санкцій пункт про повну заборону імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ) з 1 січня 2027 року - на рік раніше запланованого терміну.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, рішення стало відповіддю на заклик президента США Дональда Трампа активніше обмежувати енергетичну торгівлю з Москвою. Нині обговорюється як варіант санкцій, так і можливі поправки до плану RePowerEU, ухваленого у 2022 році для зменшення залежності ЄС від російських енергоресурсів.
Російський газ залишається суттєвою частиною енергобалансу ЄС, а у 2024 році він становив близько 19% імпорту. Найбільшими імпортерами СПГ залишаються Іспанія, Бельгія та Франція. Водночас США готові збільшити постачання: лише торік Європа імпортувала близько 50 млрд кубометрів американського газу, а інфраструктура для прийому діє вже у 12 країнах.
Для ухвалення санкцій потрібна одностайність усіх держав-членів ЄС, але зміни в рамках RePowerEU можна провести кваліфікованою більшістю. Представники Єврокомісії підкреслюють, що відмова від російської енергетики має відбутися якомога швидше.
