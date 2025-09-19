Россия подводит Трампа, потому что не хочет продолжать переговоры, - Умеров
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Россия не имеет никаких обязательств продолжать мирные переговоры, чем подводит президента США Дональда Трампа.
Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что президент Трамп - единственный человек, который способен и имеет возможность завершить эту войну на этом этапе. Россия его подводит, и нет никаких обязательств со стороны России продолжать эти переговоры", - сказал он.
Умеров отметил, что Украина поддержала инициативу по мирным переговорам.
"И я считаю, что эту войну нужно завершить на этом этапе. Все европейские союзники вместе с США поддерживают эту идею. Украина заявила, что ей нужны гарантии, ей нужна сильная Украина и мощные вооруженные силы, нужна коалиция желающих и поддержка США.
И я считаю, что на этом этапе мы выполнили свою часть договоренностей с США и европейскими союзниками. Я считаю, что теперь очередь за российской стороной", - подытожил секретарь СНБО.
- а як же вихід на кордони 1991...?
бач, як умєров звивається?
сцикує за своє американське майно!
до речі, сьогодні весь день читаємо умерова?
сьогодні, він черговий?
Його сім'я живе в США.
Він вів спільний бізнес з к@ц@п@ми.
Він переживає, що к@ц@пи підводять Трампа.
По національності він кримський татарин.
Хто ж він?
Відповідь:
Секретар РНБО України
Рустем Умєров.
Сама рф не зупиниться. Ні на Донбасі, ні на інших частинах нашої країни.
Бо повноцінний контроль над всім Донбасом неможливий без контролю над великою частиною Харківщини, Дніпровщини та всієї Запорізької області.
Окупанти це чудово розуміють, тому будуть влаштовувати цирк перед Трампом скільки буде потрібно, а паралельно виконуватимуть поставлені військові задачі.
Ну на Різдво, Пасху та 9 Травня можуть вигадати чергові фейкові "перемирʼя", які ними ж не будуть виконуватися, і все. Трамп буде задоволений, а у всьому винними будемо ми з Європою.
Більше вони ні на що не підуть.
Чим швидше це до всіх нас (та Європи) дійде - тим краще.
Треба не марити "договірнячками" (ну не буде їх), а відштовхуватися від сьогодення.
Тому ті самі краіни північної Європи закладають довгострокову допомогу.
Тому Європа в цілому поступово переходить на модель замовлень у нашого ВПК для наших потреб.
Бо сьогодення диктує реаліі, а не вологі мрії поїхавшого діда з-за Океану."