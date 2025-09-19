Россия подводит Трампа, потому что не хочет продолжать переговоры, - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Россия не имеет никаких обязательств продолжать мирные переговоры, чем подводит президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что президент Трамп - единственный человек, который способен и имеет возможность завершить эту войну на этом этапе. Россия его подводит, и нет никаких обязательств со стороны России продолжать эти переговоры", - сказал он.

Умеров отметил, что Украина поддержала инициативу по мирным переговорам.

"И я считаю, что эту войну нужно завершить на этом этапе. Все европейские союзники вместе с США поддерживают эту идею. Украина заявила, что ей нужны гарантии, ей нужна сильная Украина и мощные вооруженные силы, нужна коалиция желающих и поддержка США.

И я считаю, что на этом этапе мы выполнили свою часть договоренностей с США и европейскими союзниками. Я считаю, что теперь очередь за российской стороной", - подытожил секретарь СНБО.

Читайте: Мы согласились на все предложения Трампа, чтобы разблокировать дипломатию. Но этого не хотят в России, - Зеленский