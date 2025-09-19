РУС
Россия подводит Трампа, потому что не хочет продолжать переговоры, - Умеров

Умеров заявил, что Россия подводит Трампа

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Россия не имеет никаких обязательств продолжать мирные переговоры, чем подводит президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что президент Трамп - единственный человек, который способен и имеет возможность завершить эту войну на этом этапе. Россия его подводит, и нет никаких обязательств со стороны России продолжать эти переговоры", - сказал он.

Умеров отметил, что Украина поддержала инициативу по мирным переговорам.

"И я считаю, что эту войну нужно завершить на этом этапе. Все европейские союзники вместе с США поддерживают эту идею. Украина заявила, что ей нужны гарантии, ей нужна сильная Украина и мощные вооруженные силы, нужна коалиция желающих и поддержка США.

И я считаю, что на этом этапе мы выполнили свою часть договоренностей с США и европейскими союзниками. Я считаю, что теперь очередь за российской стороной", - подытожил секретарь СНБО.

Читайте: Мы согласились на все предложения Трампа, чтобы разблокировать дипломатию. Но этого не хотят в России, - Зеленский

россия (97250) Трамп Дональд (6629) Умеров Рустем (642)
Це вже Трамп сказав шо путлєр його наїбав - а я найобуватися радий - Трамп
показать весь комментарий
19.09.2025 13:33 Ответить
Нічого собі. То кого захищає Умеров росію чи Трампа? Он де кваліфіковані специ планети Земля. Що б ми робили без них? Вони навели порядки в Україні і хочуть допомогти США, навіть ворогу.
показать весь комментарий
19.09.2025 13:33 Ответить
Звісно, "підведення" Трампа набагато важливіше, аніж знищення України.
показать весь комментарий
19.09.2025 13:33 Ответить
"І я вважаю, що цю війну потрібно завершити на цьому етапі Джерело: https://censor.net/ua/n3575017
- а як же вихід на кордони 1991...?
показать весь комментарий
19.09.2025 13:34 Ответить
Росія не має жодних зобов'язань продовжувати мирні переговори, чим підводить президента США Дональда Трампа.
показать весь комментарий
19.09.2025 13:35 Ответить
йди нах хапуга!
показать весь комментарий
19.09.2025 13:36 Ответить
зачьотно лизанув руду сраку!
бач, як умєров звивається?
сцикує за своє американське майно!

до речі, сьогодні весь день читаємо умерова?
сьогодні, він черговий?
показать весь комментарий
19.09.2025 13:37 Ответить
О, це той умеров, чия родина жебракує у штатах?
показать весь комментарий
19.09.2025 13:38 Ответить
Відгадайде загадку!
Його сім'я живе в США.
Він вів спільний бізнес з к@ц@п@ми.
Він переживає, що к@ц@пи підводять Трампа.
По національності він кримський татарин.
Хто ж він?
Відповідь:
Секретар РНБО України
Рустем Умєров.
показать весь комментарий
19.09.2025 13:42 Ответить
Бу-ра-ті-но
показать весь комментарий
19.09.2025 13:44 Ответить
А кого Ви хотіли бачити в команді Боневтіка? Там виключно не українці, або ті, що були на антимайдані, що мають російські паспорти, або бізнес на росії чи окупованих територіях і родичів з такими хвостами.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:07 Ответить
как квартир накопали, так и рота открыл....
показать весь комментарий
19.09.2025 13:45 Ответить
Цей дЄрмодебілоїд так говорить ніби захищає *********?
показать весь комментарий
19.09.2025 13:47 Ответить
А свої незадекларовані маєтки не хоче умеров прокоментувати,замість того що і так всі знають,бо його аналітичні оцінки що до ситуації між трампом та пукіним , м'яко кажучі нах нікому не потрібні.
показать весь комментарий
19.09.2025 13:53 Ответить
Шо значит цапорылия, как агрессор подводит Трампа... Одна аморФНАЯ АМЕБА ВЫГОРАЖИВАЕТ ВТОРУЮ.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:07 Ответить
Хм, а чого він цьому жебраку дупу лиже? Звичка така?
показать весь комментарий
19.09.2025 14:17 Ответить
@ "Трамп не введе ніколи додаткові санкції проти рф.
Сама рф не зупиниться. Ні на Донбасі, ні на інших частинах нашої країни.
Бо повноцінний контроль над всім Донбасом неможливий без контролю над великою частиною Харківщини, Дніпровщини та всієї Запорізької області.
Окупанти це чудово розуміють, тому будуть влаштовувати цирк перед Трампом скільки буде потрібно, а паралельно виконуватимуть поставлені військові задачі.
Ну на Різдво, Пасху та 9 Травня можуть вигадати чергові фейкові "перемирʼя", які ними ж не будуть виконуватися, і все. Трамп буде задоволений, а у всьому винними будемо ми з Європою.
Більше вони ні на що не підуть.
Чим швидше це до всіх нас (та Європи) дійде - тим краще.
Треба не марити "договірнячками" (ну не буде їх), а відштовхуватися від сьогодення.
Тому ті самі краіни північної Європи закладають довгострокову допомогу.
Тому Європа в цілому поступово переходить на модель замовлень у нашого ВПК для наших потреб.
Бо сьогодення диктує реаліі, а не вологі мрії поїхавшого діда з-за Океану."
показать весь комментарий
19.09.2025 14:23 Ответить
 
 