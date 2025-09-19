Росія підводить Трампа, бо не хоче продовжувати переговори, - Умєров
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Росія не має жодних зобов'язань продовжувати мирні переговори, чим підводить президента США Дональда Трампа.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що президент Трамп - єдина людина, яка здатна і має можливість завершити цю війну на цьому етапі. Росія його підводить, і немає жодних зобов'язань з боку Росії продовжувати ці переговори", - сказав він.
Умєров зазначив, що Україна підтримала ініціативу щодо мирних переговорів.
"І я вважаю, що цю війну потрібно завершити на цьому етапі. Усі європейські союзники разом зі США підтримують цю ідею. Україна заявила, що їй потрібні гарантії, їй потрібна сильна Україна та потужні збройні сили, потрібна коаліція охочих та підтримка США.
І я вважаю, що на цьому етапі ми виконали свою частину домовленостей із США та європейськими союзниками. Я вважаю, що тепер черга за російською стороною", - підсумував секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- а як же вихід на кордони 1991...?
бач, як умєров звивається?
сцикує за своє американське майно!
до речі, сьогодні весь день читаємо умерова?
сьогодні, він черговий?
Його сім'я живе в США.
Він вів спільний бізнес з к@ц@п@ми.
Він переживає, що к@ц@пи підводять Трампа.
По національності він кримський татарин.
Хто ж він?
Відповідь:
Секретар РНБО України
Рустем Умєров.
Сама рф не зупиниться. Ні на Донбасі, ні на інших частинах нашої країни.
Бо повноцінний контроль над всім Донбасом неможливий без контролю над великою частиною Харківщини, Дніпровщини та всієї Запорізької області.
Окупанти це чудово розуміють, тому будуть влаштовувати цирк перед Трампом скільки буде потрібно, а паралельно виконуватимуть поставлені військові задачі.
Ну на Різдво, Пасху та 9 Травня можуть вигадати чергові фейкові "перемирʼя", які ними ж не будуть виконуватися, і все. Трамп буде задоволений, а у всьому винними будемо ми з Європою.
Більше вони ні на що не підуть.
Чим швидше це до всіх нас (та Європи) дійде - тим краще.
Треба не марити "договірнячками" (ну не буде їх), а відштовхуватися від сьогодення.
Тому ті самі краіни північної Європи закладають довгострокову допомогу.
Тому Європа в цілому поступово переходить на модель замовлень у нашого ВПК для наших потреб.
Бо сьогодення диктує реаліі, а не вологі мрії поїхавшого діда з-за Океану."
бдсм, золотий дощ (чи в чому він там експерт) - це все про трампа.
Вважати, що трамп зараз щось може завершити (або не вважати - а просто лестити) - верх тупості