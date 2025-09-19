Росія підводить Трампа, бо не хоче продовжувати переговори, - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Росія не має жодних зобов'язань продовжувати мирні переговори, чим підводить президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що президент Трамп - єдина людина, яка здатна і має можливість завершити цю війну на цьому етапі. Росія його підводить, і немає жодних зобов'язань з боку Росії продовжувати ці переговори", - сказав він.

Умєров зазначив, що Україна підтримала ініціативу щодо мирних переговорів.

"І я вважаю, що цю війну потрібно завершити на цьому етапі. Усі європейські союзники разом зі США підтримують цю ідею. Україна заявила, що їй потрібні гарантії, їй потрібна сильна Україна та потужні збройні сили, потрібна коаліція охочих та підтримка США.

І я вважаю, що на цьому етапі ми виконали свою частину домовленостей із США та європейськими союзниками. Я вважаю, що тепер черга за російською стороною", - підсумував секретар РНБО.

