Росія підводить Трампа, бо не хоче продовжувати переговори, - Умєров

Умєров заявив, що Росія підводить Трампа

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Росія не має жодних зобов'язань продовжувати мирні переговори, чим підводить президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що президент Трамп - єдина людина, яка здатна і має можливість завершити цю війну на цьому етапі. Росія його підводить, і немає жодних зобов'язань з боку Росії продовжувати ці переговори", - сказав він.

Умєров зазначив, що Україна підтримала ініціативу щодо мирних переговорів.

"І я вважаю, що цю війну потрібно завершити на цьому етапі. Усі європейські союзники разом зі США підтримують цю ідею. Україна заявила, що їй потрібні гарантії, їй потрібна сильна Україна та потужні збройні сили, потрібна коаліція охочих та підтримка США. 

І я вважаю, що на цьому етапі ми виконали свою частину домовленостей із США та європейськими союзниками. Я вважаю, що тепер черга за російською стороною", - підсумував секретар РНБО.

Читайте: Ми погодилися на всі пропозиції Трампа, щоб розблокувати дипломатію. Але цього не хочуть у Росії, - Зеленський

росія (67815) Трамп Дональд (7164) Умєров Рустем (728)
Топ коментарі
+4
Нічого собі. То кого захищає Умеров росію чи Трампа? Он де кваліфіковані специ планети Земля. Що б ми робили без них? Вони навели порядки в Україні і хочуть допомогти США, навіть ворогу.
19.09.2025 13:33 Відповісти
+4
зачьотно лизанув руду сраку!
бач, як умєров звивається?
сцикує за своє американське майно!

до речі, сьогодні весь день читаємо умерова?
сьогодні, він черговий?
19.09.2025 13:37 Відповісти
+4
как квартир накопали, так и рота открыл....
19.09.2025 13:45 Відповісти
Це вже Трамп сказав шо путлєр його наїбав - а я найобуватися радий - Трамп
19.09.2025 13:33 Відповісти
Нічого собі. То кого захищає Умеров росію чи Трампа? Он де кваліфіковані специ планети Земля. Що б ми робили без них? Вони навели порядки в Україні і хочуть допомогти США, навіть ворогу.
19.09.2025 13:33 Відповісти
Звісно, "підведення" Трампа набагато важливіше, аніж знищення України.
19.09.2025 13:33 Відповісти
"І я вважаю, що цю війну потрібно завершити на цьому етапі
- а як же вихід на кордони 1991...?
- а як же вихід на кордони 1991...?
19.09.2025 13:34 Відповісти
Росія не має жодних зобов'язань продовжувати мирні переговори, чим підводить президента США Дональда Трампа.
19.09.2025 13:35 Відповісти
йди нах хапуга!
19.09.2025 13:36 Відповісти
зачьотно лизанув руду сраку!
бач, як умєров звивається?
сцикує за своє американське майно!

до речі, сьогодні весь день читаємо умерова?
сьогодні, він черговий?
19.09.2025 13:37 Відповісти
О, це той умеров, чия родина жебракує у штатах?
19.09.2025 13:38 Відповісти
Відгадайде загадку!
Його сім'я живе в США.
Він вів спільний бізнес з к@ц@п@ми.
Він переживає, що к@ц@пи підводять Трампа.
По національності він кримський татарин.
Хто ж він?
Відповідь:
Секретар РНБО України
Рустем Умєров.
19.09.2025 13:42 Відповісти
Бу-ра-ті-но
19.09.2025 13:44 Відповісти
А кого Ви хотіли бачити в команді Боневтіка? Там виключно не українці, або ті, що були на антимайдані, що мають російські паспорти, або бізнес на росії чи окупованих територіях і родичів з такими хвостами.
19.09.2025 14:07 Відповісти
как квартир накопали, так и рота открыл....
19.09.2025 13:45 Відповісти
Цей дЄрмодебілоїд так говорить ніби захищає *********?
19.09.2025 13:47 Відповісти
А свої незадекларовані маєтки не хоче умеров прокоментувати,замість того що і так всі знають,бо його аналітичні оцінки що до ситуації між трампом та пукіним , м'яко кажучі нах нікому не потрібні.
19.09.2025 13:53 Відповісти
Шо значит цапорылия, как агрессор подводит Трампа... Одна аморФНАЯ АМЕБА ВЫГОРАЖИВАЕТ ВТОРУЮ.
19.09.2025 14:07 Відповісти
Хм, а чого він цьому жебраку дупу лиже? Звичка така?
19.09.2025 14:17 Відповісти
@ "Трамп не введе ніколи додаткові санкції проти рф.
Сама рф не зупиниться. Ні на Донбасі, ні на інших частинах нашої країни.
Бо повноцінний контроль над всім Донбасом неможливий без контролю над великою частиною Харківщини, Дніпровщини та всієї Запорізької області.
Окупанти це чудово розуміють, тому будуть влаштовувати цирк перед Трампом скільки буде потрібно, а паралельно виконуватимуть поставлені військові задачі.
Ну на Різдво, Пасху та 9 Травня можуть вигадати чергові фейкові "перемирʼя", які ними ж не будуть виконуватися, і все. Трамп буде задоволений, а у всьому винними будемо ми з Європою.
Більше вони ні на що не підуть.
Чим швидше це до всіх нас (та Європи) дійде - тим краще.
Треба не марити "договірнячками" (ну не буде їх), а відштовхуватися від сьогодення.
Тому ті самі краіни північної Європи закладають довгострокову допомогу.
Тому Європа в цілому поступово переходить на модель замовлень у нашого ВПК для наших потреб.
Бо сьогодення диктує реаліі, а не вологі мрії поїхавшого діда з-за Океану."
19.09.2025 14:23 Відповісти
трамп радіє, коли росіяни і путін його принижують.
бдсм, золотий дощ (чи в чому він там експерт) - це все про трампа.

Вважати, що трамп зараз щось може завершити (або не вважати - а просто лестити) - верх тупості
19.09.2025 14:37 Відповісти
добре що ніякої автономії не буде
19.09.2025 14:37 Відповісти
Як заговорив після того як вчора було опубліковано про його вісім об'єктів нерухомості в США.
19.09.2025 14:51 Відповісти
 
 