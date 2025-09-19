Литва откроет в Киеве офис для координации проектов по восстановлению, - Сибига

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами Литвы, которое будет координировать все литовские проекты по восстановлению Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.

"Этот визит (главы МИД Литвы в Киев. - Ред.) - особенный. Во время него мой коллега официально откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами Литвы", - сказал Сибига.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Министр иностранных дел Литвы Будрис приехал в Киев и выразил поддержку Украине. ВИДЕО

Он добавил, этот офис будет координировать все литовские проекты по восстановлению Украины, в частности в рамках коалиции "Укрытий гражданской защиты", к которой Литва недавно присоединилась