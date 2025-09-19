Министр иностранных дел Литвы Будрис приехал в Киев и выразил поддержку Украине. ВИДЕО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в пятницу посетил Киев и записал видеообращение на Михайловской площади. Он отметил мужество украинцев и подчеркнул, что они защищают всю Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Будрис написал в Х.

Будрис отметил смелость и стойкость украинцев, которые, несмотря на постоянную агрессию и ночные атаки России, продолжают работать, учиться и восстанавливать страну.

"Несмотря на непрерывную российскую агрессию и смертоносные ночные атаки, украинцы не сдаются - они работают, учатся, творят, отстраивают", - отметил он.

Глава литовского МИД подчеркнул, что каждая его поездка в Киев поражает единством и мужеством людей. Он также подчеркнул, что украинцы защищают не только себя, но и всю Европу. Именно поэтому, по его словам, необходимо "всем и всегда" поддерживать Украину.

