Министр иностранных дел Литвы Будрис приехал в Киев и выразил поддержку Украине. ВИДЕО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в пятницу посетил Киев и записал видеообращение на Михайловской площади. Он отметил мужество украинцев и подчеркнул, что они защищают всю Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Будрис написал в Х.

Будрис отметил смелость и стойкость украинцев, которые, несмотря на постоянную агрессию и ночные атаки России, продолжают работать, учиться и восстанавливать страну.

"Несмотря на непрерывную российскую агрессию и смертоносные ночные атаки, украинцы не сдаются - они работают, учатся, творят, отстраивают", - отметил он.

Глава литовского МИД подчеркнул, что каждая его поездка в Киев поражает единством и мужеством людей. Он также подчеркнул, что украинцы защищают не только себя, но и всю Европу. Именно поэтому, по его словам, необходимо "всем и всегда" поддерживать Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва полностью демонтировала линии электропередач с Россией, - СМИ

Киев (26133) Литва (2598)
"Дякую, що є щитом Європи" - додав Будріс.
"А тепер я поїхав звідси, а то тут мопєди літають."
19.09.2025 13:40 Ответить
Щиро вітаємо, Друже.
19.09.2025 14:00 Ответить
 
 