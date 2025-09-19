УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11338 відвідувачів онлайн
Новини Відео
361 2

Міністр закордонних справ Литви Будріс приїхав до Києва та висловив підтримку Україні. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у п’ятницю відвідав Київ і записав відеозвернення на Михайлівській площі. Він відзначив мужність українців і наголосив, що вони захищають усю Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Будріс написав у Х.

Будріс відзначив сміливість і стійкість українців, які, попри постійну агресію та нічні атаки Росії, продовжують працювати, навчатися й відбудовувати країну.

"Незважаючи на безперервну російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, вчаться, творять, відбудовують", – зазначив він.

Глава литовського МЗС підкреслив, що кожна його поїздка до Києва вражає єдністю та мужністю людей. Він також наголосив, що українці захищають не лише себе, а й усю Європу. Саме тому, за його словами, необхідно "всім і завжди" підтримувати Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва повністю демонтувала лінії електропередач з Росією, - ЗМІ

Автор: 

Київ (20180) Литва (2550)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Дякую, що є щитом Європи" - додав Будріс.
"А тепер я поїхав звідси, а то тут мопєди літають."
показати весь коментар
19.09.2025 13:40 Відповісти
Щиро вітаємо, Друже.
показати весь коментар
19.09.2025 14:00 Відповісти
 
 