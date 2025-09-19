Міністр закордонних справ Литви Будріс приїхав до Києва та висловив підтримку Україні. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у п’ятницю відвідав Київ і записав відеозвернення на Михайлівській площі. Він відзначив мужність українців і наголосив, що вони захищають усю Європу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Будріс написав у Х.
Будріс відзначив сміливість і стійкість українців, які, попри постійну агресію та нічні атаки Росії, продовжують працювати, навчатися й відбудовувати країну.
"Незважаючи на безперервну російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, вчаться, творять, відбудовують", – зазначив він.
Глава литовського МЗС підкреслив, що кожна його поїздка до Києва вражає єдністю та мужністю людей. Він також наголосив, що українці захищають не лише себе, а й усю Європу. Саме тому, за його словами, необхідно "всім і завжди" підтримувати Україну.
