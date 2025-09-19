УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11338 відвідувачів онлайн
Новини Відбудова України після війни
52 1

Литва відкриє у Києві офіс для координування проєктів з відбудови, - Сибіга

Сибіга про відбудову України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління проєктами Литви, що координуватиме всі литовські проєкти з відбудови України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів глава МЗС України Андрій Сибіга під час спільної прессконференції з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.

"Цей візит (глави МЗС Литви до Києва. - Ред.) особливий. Під час нього мій колега офіційно відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління проєктами Литви", - сказав Сибіга.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міністр закордонних справ Литви Будріс приїхав до Києва та висловив підтримку Україні. ВIДЕО

Він додав, цей офіс координуватиме всі литовські проєкти з відбудови України, зокрема у межах коаліції "Укриттів цивільного захисту", до якої Литва нещодавно приєдналася

Автор: 

Литва (2550) Сибіга Андрій (653) відбудова (379) Будріс Кястутіс (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не забудьте про помощь ЦАР.
показати весь коментар
19.09.2025 16:25 Відповісти
 
 