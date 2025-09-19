Украине могут предоставить кредит из доходов от замороженных российских активов, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предложить механизм, который позволит предоставить Украине заем на восстановление после войны за счет наличных остатков от обездвиженных российских активов.

"Мы должны четко осознавать, что это война России, и виновник должен за нее расплатиться. С помощью наличных остатков, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине заем на репарации. Сами активы не будут затронуты, а риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия оплатит репарации. Мы вскоре предложим свое предложение", - сказала фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что 19-й пакет санкций против РФ Евросоюз согласовывает с партнерами по G7 под руководством Канады. "А чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу, мы также работаем с "Коалицией желающих"", - добавила президент ЕК.

