РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10434 посетителя онлайн
Новости Передача Украине замороженных средств РФ
101 4

Украине могут предоставить кредит из доходов от замороженных российских активов, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предложить механизм, который позволит предоставить Украине заем на восстановление после войны за счет наличных остатков от обездвиженных российских активов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны четко осознавать, что это война России, и виновник должен за нее расплатиться. С помощью наличных остатков, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине заем на репарации. Сами активы не будут затронуты, а риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия оплатит репарации. Мы вскоре предложим свое предложение", - сказала фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что 19-й пакет санкций против РФ Евросоюз согласовывает с партнерами по G7 под руководством Канады. "А чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу, мы также работаем с "Коалицией желающих"", - добавила президент ЕК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС запрещает импорт российского сжиженного газа, - фон дер Ляйен

Автор: 

россия (97250) Урсула фон дер Ляйен (625) замороженные активы (327)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ха ха ха, тобто конфіскація в якості репарацій вже навіть не розглядається.
А ЄС роздає як кредит навіть з чужих грошей, зі своїх вже й не хоче.
показать весь комментарий
19.09.2025 16:02 Ответить
Только что было отдать сами деньги в качестве репараций,теперь предлогают доходы,да еще в долг,а сейчас на эти доходы покупают для Украины оружие,и вовсе не в долг.Что там вообще происходит?
показать весь комментарий
19.09.2025 16:03 Ответить
Расчетливые, хитрые, жадные, просто жуть.
показать весь комментарий
19.09.2025 16:05 Ответить
Щоб настало оте саме "після війни" треба не язиком молоти, а зброя і гроші.
показать весь комментарий
19.09.2025 16:06 Ответить
 
 