Україні можуть надати позику з доходів від заморожених російських активів, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір запропонувати механізм, який дозволить надати Україні позику на відновлення після війни за рахунок готівкових залишків від знерухомлених російських активів.

проце інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що це війна Росії, і винуватець має за неї розплатитися. За допомогою готівкових залишків, пов’язаних з цими російськими активами, ми можемо надати Україні позику на репарації. Самі активи не будуть зачеплені, а ризики доведеться нести колективно. Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації. Ми незабаром запропонуємо свою пропозицію", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що 19-й пакет санкцій проти РФ Євросоюз узгоджує з партнерами по G7 під керівництвом Канади. "А щоб підтримати Україну в її боротьбі за свободу, ми також працюємо з "Коаліцією охочих"", - додала президентка ЄК.

