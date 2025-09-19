УКР
Україні можуть надати позику з доходів від заморожених російських активів, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір запропонувати механізм, який дозволить надати Україні позику на відновлення після війни за рахунок готівкових залишків від знерухомлених російських активів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що це війна Росії, і винуватець має за неї розплатитися. За допомогою готівкових залишків, пов’язаних з цими російськими активами, ми можемо надати Україні позику на репарації. Самі активи не будуть зачеплені, а ризики доведеться нести колективно. Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації. Ми незабаром запропонуємо свою пропозицію", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що 19-й пакет санкцій проти РФ Євросоюз узгоджує з партнерами по G7 під керівництвом Канади. "А щоб підтримати Україну в її боротьбі за свободу, ми також працюємо з "Коаліцією охочих"", - додала президентка ЄК.

Ха ха ха, тобто конфіскація в якості репарацій вже навіть не розглядається.
А ЄС роздає як кредит навіть з чужих грошей, зі своїх вже й не хоче.
19.09.2025 16:02 Відповісти
Только что было отдать сами деньги в качестве репараций,теперь предлогают доходы,да еще в долг,а сейчас на эти доходы покупают для Украины оружие,и вовсе не в долг.Что там вообще происходит?
19.09.2025 16:03 Відповісти
Расчетливые, хитрые, жадные, просто жуть.
19.09.2025 16:05 Відповісти
Щоб настало оте саме "після війни" треба не язиком молоти, а зброя і гроші.
19.09.2025 16:06 Відповісти
А чому самі лише позики?
19.09.2025 16:15 Відповісти
 
 