На фронте зафиксировано 63 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 63 боевых столкновения.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Архиповка, Блешня Черниговской области; Семейкино, Белая Береза, Ромашково, Шалыгино, Малушино, Хлебороб, Руденка, Нововасильевка, Барановка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб, а также совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Фиголевка. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты три раза пытались прорвать нашу оборону в районах Степной Новоселовки и Песчаного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 10 атак вблизи населенного пункта Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее. Три боестолкновения продолжаются.

Силы обороны отбили вражескую атаку на Сиверском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Выемки.

На Краматорском направлении противник два раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки и в сторону Плещиевки, Русина Яра.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Проминь, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, до сих пор бои продолжаются в четырех локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Филия, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новоивановка и Ольговское. Силы обороны отбили пять вражеских штурмов, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Зализнычному.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. В то же время противник нанес авиаудар по Ольговке.

На остальных направлениях - без изменений.