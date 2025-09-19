РУС
НАТО оценивает, намеренно ли российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, - CNN

Западные разведывательные службы до сих пор выясняют, было ли нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши на прошлой неделе преднамеренным шагом Москвы.

Об этом сообщает CNN, пишет Цензор.НЕТ.

По словам более десятка собеседников CNN в спецслужбах США и других западных стран, пока нет надежных данных о падении дронов в Польше в ночь на 10 сентября. Один американский чиновник оценил вероятность преднамеренного вторжения РФ в воздушное пространство НАТО как "50 на 50".

Часть источников считает, что траектория полета свидетельствовала о потере сигнала GPS, другие же не исключают преднамеренности действий. Украинские собеседники телеканала отметили, что во время глушения российских дронов не наблюдали столь массового отклонения в сторону Польши.

В то же время все источники CNN соглашаются, что инцидент является тревожным сигналом и может свидетельствовать о росте стремления Кремля провоцировать НАТО даже с риском эскалации конфликта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО запускает миссию "Восточный дозорный" в Румынии и Польше из-за атак дронов РФ, - Стубб

